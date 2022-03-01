Сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет на чемпионате Европы отправит 9 участников

Известен состав сборной Армении по греко-римской борьбе до 23 лет, который отправится на чемпионат Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы Армении.

С 7 по 13 марта в болгарском городе Пловдив состоится чемпионат Европы по борьбе до 23 лет.

Сборная Армении по греко-римской борьбе отправится на турнир в следующем составе: Азат Седракян (55 кг), Тигран Минасян (60 кг), Владимир Ароян (63 кг), Саак Ованнисян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Ашот Киракосян (77 кг), Гагик Акопян (82 кг), Геворг Тадевосян (87 кг), Айк Хлоян (97 кг).

Команду на соревнованиях будут сопровождать главный тренер сборной Армении Эдуард Саакян, тренеры сборной Самвел Геворгян, Геворг Алексанян и тренер Мовсес Карапетян.