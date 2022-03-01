Первый Международный антифашистский конгресс пройдет в августе 2022 года в рамках работы форума "Армия - 2022", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В августе в рамках военно-технического форума "Армия - 2022" проведем первый Международный антифашистский конгресс", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

По его словам, конгресс призван "объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Восьмой Международный военно-технический форум "Армия - 2022" пройдет с 15 по 21 августа. На форум пригласили делегации и предприятия промышленности 129 стран.