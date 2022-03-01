МИД Японии объявил о ведении санкций против российского руководства и ряда компаний

В связи с ситуацией на Украине МИД Японии во вторник объявил о введении санкций в отношении российских руководителей, включая президента РФ Владимира Путина.

В санкционный список включены также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Санкции вводятся против 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, "Промсвязьбанка".

МИД пояснил, что решение о санкциях было принято японским кабмином "с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и в целях поддержания международного мира и безопасности, содействия Японии международным усилиям по обеспечению международного мира, направленным на решение этой проблемы".

Меры включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио введет санкции против Центробанка России, ряда юрлиц и физлиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, а также присоединится к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT.