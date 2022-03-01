Румыния поддержала интеграцию Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз

Румыния поддерживает интеграцию Украины, а также Молдавии и Грузии в Евросоюз. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter.

"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдовы и Грузии в Европейский союз, - написал он. - Место этих партнеров ЕС - в европейской семье, и Румыния будет делать все возможное, чтобы это стало реальностью".