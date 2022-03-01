Румыния поддержала интеграцию Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз
Румыния поддерживает интеграцию Украины, а также Молдавии и Грузии в Евросоюз. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter.
"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдовы и Грузии в Европейский союз, - написал он. - Место этих партнеров ЕС - в европейской семье, и Румыния будет делать все возможное, чтобы это стало реальностью".
Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для приема страны в Евросоюз "по ускоренной процедуре". За скорейшее вступление Украины в ЕС высказались главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии, которые изложили свою позицию в открытом письме, опубликованном в понедельник на сайте польского лидера.
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