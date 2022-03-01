Омбудсмен Армении приняла специального посланника Канады в ЕС и Европе

Защитник прав человека Кристине Григорян 1 марта приняла специального посланника Канады в Европейском Союзе и Европе Стефана Диона.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Армении, ЗПЧ представила послу круг полномочий, отведенных Омбудсмену Конституционным законом Республики Армения «О защитнике прав человека», а также работы и программы по их реализации.

Кристине Григорян коснулась ряда приоритетов Офиса Омбудсмена, в том числе укрепления подходов в вопросах безопасности и в послевоенных гуманитарных вопросах, особо подчеркнув важность возвращения пленных и удерживаемых гражданских лиц, борьбы с ненавистью, предотвращения пыток и плохого обращения с пленными, защиты прав женщин и детей.

Собеседники коснулись развития институциональных возможностей Офиса Омбудсмена.

В ходе встречи стороны обсудили ряд приоритетов двустороннего сотрудничества и широкий круг вопросов, касающихся общего состояния защиты прав человека в Армении.

Стечан Дион высоко оценил роль Офиса Омбудсмена в деле защиты прав человека, укрепления демократии и верховенства права.

Кристине Григорян и Стечан Дион обозначили ряд сфер потенциального сотрудничества в сфере защиты прав человека.