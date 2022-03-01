Попавший в "черный список" Евросоюза совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко покидает пост главы совета директоров аэропорта. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в его заявлении для журналистов.

"В силу сложившихся обстоятельств считаю необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево", - говорится в заявлении.