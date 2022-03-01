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Попавший в черный список ЕС совладелец "Шереметьево" покинул пост главы СД аэропорта

Попавший в черный список ЕС совладелец "Шереметьево" покинул пост главы СД аэропорта

Попавший в "черный список" Евросоюза совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко покидает пост главы совета директоров аэропорта. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в его заявлении для журналистов.

"В силу сложившихся обстоятельств считаю необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево", - говорится в заявлении.

 


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