Попавший в черный список ЕС совладелец "Шереметьево" покинул пост главы СД аэропорта
Попавший в "черный список" Евросоюза совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко покидает пост главы совета директоров аэропорта. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в его заявлении для журналистов.
"В силу сложившихся обстоятельств считаю необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево", - говорится в заявлении.
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