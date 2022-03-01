Главы МИД Армении и Канады обсудили перспективы развития двусторонних отношений

28 февраля в рамках заседания высокого уровня Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, главы МИД Армении и Канады обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Была подчеркнута важность активизации контактов на высоком уровне.

Собеседники коснулись миссии спецпредставителя Канады Стефана Диона, который с прошлой недели находится в Армении.

Они обменялись мнениями о проводимых в Армении демократических реформах.