Время в Ереване: 11:07:36,   1 Март

Главы МИД Армении и Канады обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Главы МИД Армении и Канады обсудили перспективы развития двусторонних отношений

28 февраля в рамках заседания высокого уровня Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, главы МИД Армении и Канады обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Была подчеркнута важность активизации контактов на высоком уровне.

Собеседники коснулись миссии спецпредставителя Канады Стефана Диона, который с прошлой недели находится в Армении.

Они обменялись мнениями о проводимых в Армении демократических реформах.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]