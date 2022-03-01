Али Хаменеи заявил, что Украина стала жертвой кризиса, созданного Соединенными Штатами
12:42, 1 Март, 2022
Текущий конфликт вокруг Украины связан с политикой США по созданию кризисов в мире. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил во вторник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.
"Если они (США - прим. ТАСС) не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии, - сказал он. - Сегодня Украина стала жертвой этой политики". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.
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