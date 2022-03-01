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Али Хаменеи заявил, что Украина стала жертвой кризиса, созданного Соединенными Штатами

Али Хаменеи заявил, что Украина стала жертвой кризиса, созданного Соединенными Штатами

Текущий конфликт вокруг Украины связан с политикой США по созданию кризисов в мире. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил во вторник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

"Если они (США - прим. ТАСС) не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии, - сказал он. - Сегодня Украина стала жертвой этой политики". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.


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