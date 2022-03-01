Walt Disney и Warner Bros. приостанавливят показы своих фильмов в кинотеатрах России

Американская компания The Walt Disney Company приостанавливает показ своих фильмов в России, компания Warner Bros. отложила премьеру фильма "Бэтмен" из-за ситуации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщают американские СМИ.

"Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма "Я краснею" от Pixar", - говорится в заявлении компании Disney.

"Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на изменениях ситуации", - отмечается в заявлении.

Тем временем компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России.

"В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма "Бэтмен" в России", - цитируют СМИ представителя WarnerMedia.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией по мере ее развития. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии", - отметил он.

Премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться в России 3 марта.