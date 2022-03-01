Премьер-министр Армении и президент Франции обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:21, 1 Март, 2022
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники коснулись вопросов проведения в Париже Форума армяно-французского сотрудничества и повестки предстоящей встречи.
Стороны коснулись ситуации вокруг Нагорного Карабаха, вопросов укрепления безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.Состоялся обмен мнениями вокруг процессов, происходящих на международной арене.
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