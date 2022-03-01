Премьер-министр Армении и президент Франции обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники коснулись вопросов проведения в Париже Форума армяно-французского сотрудничества и повестки предстоящей встречи.

Стороны коснулись ситуации вокруг Нагорного Карабаха, вопросов укрепления безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Состоялся обмен мнениями вокруг процессов, происходящих на международной арене.