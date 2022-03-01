В КНДР по-прежнему не было ни одного случая заражения коронавирусом

Чуть больше 56 тыс. человек прошли тестирование на коронавирус в КНДР к 17 февраля 2022 года, среди них не было ни одного инфицированного. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 17 февраля 2022 года ни одного случая инфицирования не было обнаружено. Всего тестирование прошли 56 227 человек, все результаты оказались отрицательными", - сказано в одном из еженедельных отчетов ВОЗ о ситуации с коронавирусом. За период с 11 по 17 февраля в народной республике тест на коронавирус прошли 1 322 человека. Из них у 110 пациентов наблюдались симптомы, похожие на простуду.

В условиях пандемии коронавируса власти КНДР в начале 2020 года приняли чрезвычайные меры для защиты страны от проникновения инфекции, в том числе были закрыты границы государства. Как указывает агентство Yonhap, Пхеньян пока не согласился принять поставки вакцин от коронавируса, которые полагались народной республике в рамках международного механизма COVAX. Ранее в народную республику планировалось поставить 8 млн доз, но 22 февраля объем сократили до 1,3 млн доз.