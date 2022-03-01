Австралия выделит $50 млн на поддержку обороны Украины и $25 млн на гуманитарную помощь

Австралия направит $50 млн на поддержку обороны Украины и $25 млн на гуманитарную помощь. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN.

"Мы выделим $50 млн на поддержку обороны Украины, летальную и нелетальную поддержку. (...) Мы говорим о ракетах, мы говорим о боеприпасах", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции.

По его словам, еще $25 млн пойдут на гуманитарную поддержку и помощь международным организациям в удовлетворении потребностей людей на Украине.

Ранее в понедельник австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что Австралия приняла решение о введении санкций против российского руководства. Правительство Австралии также обязалось предоставить Украине "летальное и нелетальное военное оборудование, медикаменты", а также выделить ей финансовую помощь, внести $3 млн в фонд НАТО для Украины.