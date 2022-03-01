В Армении за прошедший день подтверждено 324 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 1 марта в Армении всего подтверждено 420 156 случаев заражения COVID-19, 421 916 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 478 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 150 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 706 тестов. Подтверждено 324 случая заболевания COVID-19, 1 239 заболевших вылечились, есть 17 летальных исходов.

Всего проведено 2 884 664 тестирования.