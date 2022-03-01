Американские сенаторы обратились к администрации США с призывом предоставить проживающим в США украинцам статус "временно защищенных лиц". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

"В свете военного вторжения России на Украину мы просим администрацию безотлагательно принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы граждане Украины, находящиеся в США, не были вынуждены возвращаться на Украину", - говорится в письме, направленном сенаторами президенту США Джо Байдену. Свои подписи под обращением поставили 39 законодателей.

Статус "временно защищенных лиц" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.