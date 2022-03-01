В ЕС попытаются сгладить противоречия с Китаем на предстоящем саммите

Евросоюз на саммите с Китаем приложит усилия к тому, чтобы сгладить существующие между сторонами противоречия, в том числе в сфере политики, заявил в Европарламенте вице-президент Европейской комиссии и глава торговой палаты ЕС Валдис Домбровскис.

"Мы знаем, что наши отношения с Китаем находятся в сложной фазе, - сказал он. - Совершенно очевидно, что некоторые из аспектов отношений необходимо решать на самом высоком политическом уровне, чтобы понять, в какой степени мы можем согласовать и улучшить наше сотрудничество".

Домбровскис не сказал, будет ли на предстоящем саммите обсуждаться ситуация вокруг Украины, но признал риски того, что в результате конфликта сотрудничество между Китаем и Россией может стать еще более тесным, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"На самом деле есть признаки того, что это уже происходит, - заявил чиновник. - Как вы также знаете, Китай проявляет очень осторожный подход к этому конфликту. Он явно не следует примеру западного демократического мира. (...) Риск есть".

Саммит КНР-ЕС намечен на 1 апреля и, скорее всего, пройдет в виртуальном режиме.

По сообщениям дипломатических источников, с китайской стороны в саммите будут участвовать председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, от ЕС - главы Евросовета Шарль Мишель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.