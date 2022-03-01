Три страны НАТО передают Украине 70 самолетов, которые смогут базироваться в Польше

Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. С таким утверждением выступила во вторник на своей официальной странице в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи", - утверждает военная пресс-служба.

По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша - 28 самолетов МиГ-29, Словакия - 12 МиГ-29.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.

Однако еще в понедельник на брифинге премьер-министр Болгарии Кирил Петков категорично заявил, что не намерен посылать самолеты на Украину. "У нас есть небольшое количество самолетов и мы не можем их передавать никому. Количество их абсолютно недостаточно, чтобы защищать наше небо и абсурдно утверждение о том, что мы их будет давать в этот момент", - сказал политик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.