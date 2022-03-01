Парламент Армении почтил минутой молчания память жертв событий 1 марта 2008 года
10:09, 1 Март, 2022
В начале заседания депутаты НС минутой молчания почтили память жертв событий 1 марта.
Как передает «Арменпресс», вице-спикер НС Армении, исполняющий обязанности председателя НС Акоп Аршакян напомнил: «Сегодня 1 марта, 14 лет назад в результате событий в центре Еревана погибли 10 граждан Армении - 8 гражданских лиц и 2 полицейских».
Акоп Аршакян предложил почтить память жертв событий 1 марта 2008 года минутой молчания.
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