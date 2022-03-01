Парламент Армении почтил минутой молчания память жертв событий 1 марта 2008 года

В начале заседания депутаты НС минутой молчания почтили память жертв событий 1 марта.

Как передает «Арменпресс», вице-спикер НС Армении, исполняющий обязанности председателя НС Акоп Аршакян напомнил: «Сегодня 1 марта, 14 лет назад в результате событий в центре Еревана погибли 10 граждан Армении - 8 гражданских лиц и 2 полицейских».

Акоп Аршакян предложил почтить память жертв событий 1 марта 2008 года минутой молчания.