Фрэнк Паллоне призвал США признать и осудить нападки Азербайджана на армян, совершаемые на этнической почве

Фрэнк Паллоне, сопредседатель фракции Конгресса по армянским вопросам, призвал Соединенные Штаты осудить непрекращающиеся ненавистнические высказывания азербайджанских властей в адрес армян и наказать виновных в самых серьезных нарушениях прав человека за последние десятилетия. Как передает «Арменпресс», это он выразил в своем заявлении, посвященном 34-й годовщине сумгаитской резни и 32-й годовщине бакинских погромов армян.

Паллоне напомнил, как сотни армян, проживавших в Сумгаите и в Баку, в 1988 и в 1990 г. подвергались преследованиям, изнасилованиям, сожжению и депортации, этническим преследованиям. «Правительство Азербайджана было замешано во всех этих массовых убийствах своей риторикой и пропагандой насилия, что и привело к массовым убийствам. В течение последних трех десятилетий Азербайджан предпринимал шаги по сокрытию этих преступлений против человечности и отрицанию массовых убийств в Сумгаите и Баку. Но большее беспокойство вызывает то, что правительство Азербайджана восхваляет виновных в этих событиях и подобных жестоких нападениях. Режим президента Алиева продолжает использовать язык ненависти в отношении армян, в том числе и накануне смертоносной азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 года. Азербайджанские силы, турецкие беспилотники и поддерживаемые Турцией иностранные террористы совершили преднамеренное нападение, нарушив все международныев права», - отметил Паллоне, подразумевая грубые нарушения прав человека, обезглавливание, пытки азербайджано-турецких сил во время недавней арцахской войны.

«Я продолжаю поддерживать армянский народ, осуждая ужасные нападения, оплакивая всех тех, кто был зверски убит в Арцахе на армянской земле. Соединенные Штаты могут признать и осудить все зверства против гражданских лиц. Если мы не осудим и не накажем преступления против человечности и этническое насилие, мы станем пассивными свидетелями, которые не усвоили уроки 20-го века и не оправдали обещания прав человека и демократических ценностей во всем мире. Если мы не будем занимать жесткую позицию по отношению к тем, кто совершает массовые убийства, это придаст им мужества, побудит и других поступать так же в будущем», -сказал Паллоне, отметив, что эти уроки особенно важны в апреле этого года накануне 107-й годовщины Геноцида армян.

Конгрессмен США заверил, что он продолжит работу со своими коллегами по увековечиванию памяти жертв Сумгаитской резни и погромов в Баку, а также спровоцированной Азербайджаном войны в Арцахе: «Я надеюсь, что мои коллеги присоединятся ко мне в осуждении риторики насилия и запугивания и вопиющих нарушений прав человека. Этим мы подтвердим нашу приверженность достижению прочного мира на Кавказе».