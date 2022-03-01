Правительство Армении намерено увеличить число центров арменоведения за рубежом
В 11 университетах 9 зарубежных стран, в музеях-институтах, научно-образовательных центрах действуют программы преподавания арменоведческих предметов и популяризация армянской культуры.
Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян.
Он отметил, что три центра новые, контракты подписаны в 2021-2022 годах. Среди них Каирский университет, Университет Уругвая и Московский государственный институт международных отношений. Кроме того, средства выделены и на два других исследовательских проекта: в Аргентине и в Центре арменоведческих исследований им. Маштоца в Германии.
«Мы за счет государственного бюджета стараемся расширять центры арменоведения, создавать не менее двух центров в год, придавать им новое содержание, чтобы разные центры арменоведения могли устанавливать связи друг с другом, реализовывать совместные программы и исследования. В ближайшее время мы планируем провести конференцию по арменоведению, в которой примут участие все 11 центров арменоведения. Мы постараемся представить наши следующие шаги, различные аспекты сотрудничества между центрами арменоведения в Армении с министерством.
Замминистра отметил, что в 2022 году планируется расширить список вузов с преподаванием на армянском языке. Обсуждаются также возможности проведения других мероприятий, связанных с Арменией и армянской культурой. Планируется реализовать программы в Польше, Португалии, Испании, Иране и Грузии.
Артур Мартиросян подчеркнул, что лучший способ противостоять антиармянской пропаганде в мире - это распространять нашу культуру, повышать растущий интерес к армянскому языку, армянскому народу и Армении. «Арменоведческие центры, безусловно, имеют ключевое значение в плане повышения интереса к Армении, именно поэтому мы постоянно расширяем эти центры, чтобы интерес к Армении, к армянскому народу, как к народу с богатым культурным наследием, как к государству все более возрастал бы», - заключил замминистра.
Программы арменоведения и популяризации армянской культуры реализуются в 11 университетах 9 стран: Карлововарский университет в Чехии (Чехия), Университет Бухареста (Румыния), Университет Ла Фапсари в Венеции, Университет Ла Сапиенца в Республике Италия (Республика Италия), Институт Дом-музей Лепсиуса в Потсдаме, Центр арменоведческих исследований имени Месропа Маштоца в Галле (Федеративная Республика Германия), Каирский университет (Арабская Республика Египет), Университет Уругвая (Республика Уругвай), Московский государственный институт международных отношений (Российская Федерация), Университет им. Джона Кеннеди (Республика Аргентина).
Гаянэ Габоян
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