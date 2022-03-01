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Никол Пашинян и Ален Симонян почтили память жертв событий 1 марта 2008 года

Никол Пашинян и Ален Симонян почтили память жертв событий 1 марта 2008 года

Премьер-министр РА Никол Пашинян и исполняющий обязанности президента РА Ален Симонян почтили память жертв событий 1 марта 2008 года в Ереване. Как передает «Арменпресс»,  Никол Пашинян этот видеоматериал разместил на своей странице в Facebook.


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