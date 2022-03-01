Никол Пашинян и Ален Симонян почтили память жертв событий 1 марта 2008 года

Премьер-министр РА Никол Пашинян и исполняющий обязанности президента РА Ален Симонян почтили память жертв событий 1 марта 2008 года в Ереване. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян этот видеоматериал разместил на своей странице в Facebook.