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В Национальном собрании Армении созвано очередное заседание: в повестке - вопрос избрания президента

В Национальном собрании Армении созвано очередное заседание: в повестке - вопрос избрания президента

В Национальном собрании Армении созвано очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания, созванного 1 марта - 29 вопросов.

Парламент обсудит поправки, вносимые в Закон Республики Армения «О защите экономической конкуренции», законопроекты о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О государственном регулировании технической безопасности», а также поправки в Закон Республики Армения «О служебной деятельности, услугах и социальных гарантиях». Пакет законопроектов включает и ряд других законодательных инициатив.

1 марта Парламент обсудит вопрос избрания председателя Счетной палаты.

Вопрос избрания президента Республики будет обсуждаться Национальным собранием на первом основном заседании 2 марта.


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