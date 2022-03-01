Арарат Мирзоян принял участие в открытии выставки, посвященной 30-летию членства Армении в ООН

28 февраля состоялась церемония открытия выставки, посвященной 30-летию членства Армении в ООН, организованной постоянным представительством Республики Армения при ООН. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел, на мероприятии со вступительным словом выступили министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

В своем выступлении Арарат Мирзоян, в частности, сказал:

«Уважаемый генеральный директор! Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать всех Вас на сегодняшнем особом мероприятии, посвященном 30-летию членства Армении в Организации Объединенных Наций. Для меня большая честь участвовать в открытии этой выставки вместе с Ее Превосходительством Татьяной Валоваевой, генеральным директором Представительства ООН в Женеве.

Уважаемая госпожа генеральный директор!

Я высоко ценю Ваше вступительное слово и выражаю благодарность отделению ООН в Женеве за участие в этом мероприятии и за внесенный ценный вклад.

На протяжении веков мы боролись и стремились к обретению независимости и государственности на Родине наших предков. В этом плане мы - счастливое поколение, поскольку были очевидцами того, как сбывается наша национальная мечта.

2 марта 1992 года перед штаб-квартирой ООН был поднят армянский триколор, открыв новую страницу в истории нашей страны как полноправного члена всемирной организации. Мы это ценим, мы знаем из личного опыта, скольким нужно пожертвовать, чтобы пользоваться преимуществами суверенного равенства, сколько усилий требуется для его сохранения.

Таким образом, Армения твердо и непоколебимо привержена принципам многосторонности, в центре которых находится Организация Объединенных Наций.

Таким образом, Армения полностью привержена целям и принципам Устава ООН.

На этих фотографиях, которые мы представляем Вашему вниманию, Вы найдете свидетельства той последовательной приверженности, выраженной Арменией посредством ее активного участия в различных органах и комитетах ООН, в совместных инициативах под эгидой организации. Армения председательствовала, работала в различных бюро, руководящих органах, участвовала в ряде миротворческих миссий, присоединялась к ключевым конвенциям, договорам, организовывала мероприятия ООН и тесно сотрудничала с командой ООН.

Надеюсь, что эти фотографии смогут передать истинный дух и объем нашего сотрудничества в рамках ООН, и значение, которое мы придаем всем столпам организации: миру и безопасности, правам человека, верховенству и развитию закона.

Позвольте в заключение процитировать Кофи Аннана, который считал, что «то, что нас объединяет больше, чем то, что разделяет». Действительно, ООН является уникальной платформой, которая позволяет нам опираться на все то, что нас объединяет, которая наводит между нами мосты. Армения твердо верит в эту миссию.

Хотел бы еще раз поблагодарить всех Вас за то, что Вы здесь, с нами. И за то, что рассматриваете памятные эпизоды пути, пройденного Арменией в этой многогранной глобальной среде в течение последних 30 лет».