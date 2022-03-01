СМИ: в Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в понедельник в результате стрельбы в церкви неподалеку от города Сакраменто (штат Калифорния), полиция прибыла на место происшествия. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает телеканал BNO News.

По его данным, на месте происшествия работают полицейские округа Сакраменто, также присутствует отряд спецназа. Телеканал написал на своей странице в Twitter, что стражи порядка подтвердили информацию о пяти погибших.

Личность стрелявшего и его мотивы неизвестны. По предварительным данным, среди жертв есть дети.