Глава МИД Армении считает необходимым осуществление гуманитарной миссии ООН в Арцахе

На полях заседания высокого уровня Совета ООН по правам человека 28 февраля министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством между Арменией и отделением ООН в Женеве. Арарат Мирзоян подчеркнул важность деятельности Совета ООН по правам человека, подчеркнув приверженность Армении, как государства-члена Совета, защите и продвижению прав человека, основных свобод, а также укреплению демократических ценностей.

Министр Мирзоян коснулся гуманитарных проблем, возникших вследствие 44-дневной войны в Арцахе, и предпринимаемых для их решения шагов. В этом контексте министр иностранных дел подчеркнул важность обеспечения необходимых условий для полной реализации основных прав и свобод и доступности помощи для населения Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел подчеркнул необходимость беспрепятственного доступа международных специализированных организаций, в том числе соответствующих агентств ООН, в Арцах и осуществления гуманитарных миссий.