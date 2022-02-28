Двери ЕС открыты, но войти в них за несколько месяцев невозможно: глава МИД Германии

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок понимает и поддерживает желание Украины приобрести членство в Европейском Союзе, но мгновенно процесс принятия состояться не может. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила на брифинге в понедельник.

«Что касается вступления в ЕС, то это не означает, что мы проснулись в новом мире <…> Обретение членства не является чем-то, что может быть решено в течение нескольких месяцев, это интенсивный и глубокий процесс трансформации», - подчеркнула политик.

При этом она отметила, что ЕС всегда был домом, двери которого были открыты, и Украина – часть европейского дома.

«Мы знаем, что желанием украинцев было и есть иметь тесные связи с ЕС», - добавила она.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе.