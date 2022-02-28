Финляндия поставит Украине вооружения
Финляндия приняла решение поставить Украине вооружения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин.
"Президент принял решение, что Финляндия окажет Украине помощь поставкой вооружений. Это историческое решение", - сказала она.
Украине направят в том числе 2,5 тыс. винтовок и 150 тыс. патронов.
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