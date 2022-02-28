Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для обретения страной членства в Европейском союзе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинской партии "Слуга народа".

"Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз. Исторический момент", - говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

Партия также опубликовала и текст сопроводительного письма, подписанного президентом. "Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, - сказано в нем. - Совместное заявление представителей органов власти на Украине о подаче заявки на членство Украины в ЕС прилагается".

Письмо направлено президенту Франции Эмманюэлю Макрону, его страна председательствует в Совете ЕС, а также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейского парламента Урсуле фон дер Ляйен.