Делегации Украины и РФ уезжают для консультаций в свои столицы: подробности переговоров

Украинская и российская делегация провели первый раунд переговоров в Гомельской области, определили несколько приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, и уезжают в свои столицы для консультаций, после чего в ближайшее время проведут следующий раунд переговоров. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения, ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы", - сказал он на брифинге после окончания переговоров.

"Стороны обсудили возможность в ближайшее время провести второй раунд переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития", - добавил Подоляк.