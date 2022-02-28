Переговоры России и Украины завершились

Российско-украинские переговоры завершились, встреча продлилась пять часов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник, принимающий участие во встрече.

"Завершились", - указал собеседник агентства. Ожидается, что участники встречи дадут комментарии СМИ по итогам.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.