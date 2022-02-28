Создана рабочая группа по переносу существующего бизнеса из других стран в Армению и созданию нового бизнеса

В министерстве экономики Армении создана рабочая группа по переносу существующего бизнеса из других стран в Республику Армения и созданию нового бизнеса. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице министерства в Facebook.

Для оказания поддержки предпринимателям действует адрес электронной почты быстрого реагирования, на который можно отправлять свои вопросы: [email protected].

Письмо должно содержать следующую информацию:

название компании и сферу деятельности,

количество сотрудников,

примерные даты переноса бизнеса,

основные вопросы, связанные с переносом бизнеса,

ответственное лицо, с которым специалисты смогут установить оперативную связь.

Все вопросы будут переданы специалистам входящих в состав министерства экономики Enterprise Armenia и National Center for Innovation & Entrepreneurship, которые окажут полное содействие во всех процессах по интеграции бизнесов и открытию новых бизнесов в Армении.