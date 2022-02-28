Создана рабочая группа по переносу существующего бизнеса из других стран в Армению и созданию нового бизнеса
В министерстве экономики Армении создана рабочая группа по переносу существующего бизнеса из других стран в Республику Армения и созданию нового бизнеса. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице министерства в Facebook.
Для оказания поддержки предпринимателям действует адрес электронной почты быстрого реагирования, на который можно отправлять свои вопросы: [email protected].
Письмо должно содержать следующую информацию:
- название компании и сферу деятельности,
- количество сотрудников,
- примерные даты переноса бизнеса,
- основные вопросы, связанные с переносом бизнеса,
- ответственное лицо, с которым специалисты смогут установить оперативную связь.
Все вопросы будут переданы специалистам входящих в состав министерства экономики Enterprise Armenia и National Center for Innovation & Entrepreneurship, которые окажут полное содействие во всех процессах по интеграции бизнесов и открытию новых бизнесов в Армении.
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