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Президент Швейцарии заявил, что его страна применит против РФ все санкции, которые ввел ЕС

Президент Швейцарии заявил, что его страна применит против РФ все санкции, которые ввел ЕС

Швейцария применит против России все санкции, которые ввел ранее Евросоюз, и заблокирует российские авуары. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Берне президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис.

Коснувшись ситуации на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию, он назвал неприемлемым "подход России в плане международного права и с точки зрения морали". В связи с этим, как отметил Кассис, швейцарское правительство "решило применить полностью все европейские санкции и заморозить российские авуары".

Президент сообщил, что Швейцария закрывает свое воздушное пространство, по примеру стран ЕС, для всех российских самолетов, за исключением тех, которые осуществляют гуманитарные, медицинские или дипломатические рейсы.

В свою очередь министр финансов Швейцарии Ули Маурер заявил на пресс-конференции, что авуары россиян, которые фигурируют в санкционных списках, заблокированы немедленно. По словам министра, "финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова также вводятся немедленно". Берн поддержал решение ЕС, касающееся отключения ряда российских банков от системы SWIFT.

Участвовавшая в пресс-конференции министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер сказала, что ее страна "подтверждает свою солидарность с Украиной и ее населением". Она информировала о запрете на въезд в Швейцарию для пяти россиян. Эта мера, по ее словам, направлена против российских олигархов и лиц, близких к руководству страны. Кроме того, Берн приостановит действие соглашения 2009 года с РФ по визовым вопросам. Вместе с тем обладатели российских дипломатических паспортов по-прежнему смогут въезжать в Швейцарию без визы. Беженцам на границе Польши и Украины Швейцария окажет гуманитарную помощь. Кроме того, украинским беженцам, которые прибудут на швейцарскую территорию, будет предоставлен специальный статус, предусматривающий ускоренное урегулирование формальностей.


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