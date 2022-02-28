Президент Швейцарии заявил, что его страна применит против РФ все санкции, которые ввел ЕС

Швейцария применит против России все санкции, которые ввел ранее Евросоюз, и заблокирует российские авуары. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Берне президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис.

Коснувшись ситуации на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию, он назвал неприемлемым "подход России в плане международного права и с точки зрения морали". В связи с этим, как отметил Кассис, швейцарское правительство "решило применить полностью все европейские санкции и заморозить российские авуары".

Президент сообщил, что Швейцария закрывает свое воздушное пространство, по примеру стран ЕС, для всех российских самолетов, за исключением тех, которые осуществляют гуманитарные, медицинские или дипломатические рейсы.

В свою очередь министр финансов Швейцарии Ули Маурер заявил на пресс-конференции, что авуары россиян, которые фигурируют в санкционных списках, заблокированы немедленно. По словам министра, "финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова также вводятся немедленно". Берн поддержал решение ЕС, касающееся отключения ряда российских банков от системы SWIFT.

Участвовавшая в пресс-конференции министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер сказала, что ее страна "подтверждает свою солидарность с Украиной и ее населением". Она информировала о запрете на въезд в Швейцарию для пяти россиян. Эта мера, по ее словам, направлена против российских олигархов и лиц, близких к руководству страны. Кроме того, Берн приостановит действие соглашения 2009 года с РФ по визовым вопросам. Вместе с тем обладатели российских дипломатических паспортов по-прежнему смогут въезжать в Швейцарию без визы. Беженцам на границе Польши и Украины Швейцария окажет гуманитарную помощь. Кроме того, украинским беженцам, которые прибудут на швейцарскую территорию, будет предоставлен специальный статус, предусматривающий ускоренное урегулирование формальностей.