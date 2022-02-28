Комендантский час в Киеве изменился

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00, сообщает Арменпресс со ссылкой на Укринформ.

В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуска нового образца Военного коменданта города Киева. Пропуска, выданные до этого, становятся недействительными.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час строго запрещено.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника.

Во время комендантского часа выйти из дома можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.