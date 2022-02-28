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Министр высокотехнологической промышленности Армении провел встречу со специальным посланником Канады

Министр высокотехнологической промышленности Армении провел встречу со специальным посланником Канады

Министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатурян 28 февраля принял делегацию  во главе со специальным посланником Канады в Европе и Евросоюзе Стефаном Дионом. Во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Канаде Анаит Арутюнян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя гостей, Хачатурян поблагодарил власти Канады за поддержку во время 44-дневной войны и усилия в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Говоря о проводимой министерством работе, он представил основные приоритеты и стратегические направления, подчеркнув, что передовой опыт Канады в области цифровизации, кибербезопасности и космической деятельности имеет особую важность для министерства.

Поблагодарив за встречу, Стефан Дион отметил, что основная цель его визита - обозначить существующие возможности сотрудничества между двумя странами. Спецпосланник также подчеркнул готовность Канады содействовать развитию и совершенствованию демократического процесса в Армении.

В ходе встречи стороны также коснулись возможностей проведения совместных исследовательских и экспертных программ между отраслевыми специалистами двух стран, а также сотрудничества между ведущими частными компаниями.

Собеседники также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес отраслевым вопросам, поднятию отношений на новый уровень, а также региональной безопасности и стабильности.


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