Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента Российской Федерации Владимира Путина. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон примет 28 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Елисейском дворце для обсуждения экономического суверенитета Европы в связи с ситуацией на Украине.

По сведениям AFP, рабочий ужин пройдет совместно с представителями европейских промышленников. В рамках встречи стороны поднимут "вопросы европейского экономического суверенитета, в том числе с учетом событий на Украине".