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Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента Российской Федерации Владимира Путина. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP. 

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон примет 28 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Елисейском дворце для обсуждения экономического суверенитета Европы в связи с ситуацией на Украине.

По сведениям AFP, рабочий ужин пройдет совместно с представителями европейских промышленников. В рамках встречи стороны поднимут "вопросы европейского экономического суверенитета, в том числе с учетом событий на Украине".


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