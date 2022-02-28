Переговоры между Украиной и Россией продолжаются
19:07, 28 Февраль, 2022
Российско-украинские переговоры продолжаются, вскоре начнется третий раунд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд", - написал он в своем Twitter.
Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в Гомельской области на границе Белоруссии и Украины.
Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнётся третий раунд.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022
Подпишитесь на наш канал в Телеграм