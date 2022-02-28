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Переговоры между Украиной и Россией продолжаются

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются

Российско-украинские переговоры продолжаются, вскоре начнется третий раунд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд", - написал он в своем Twitter.

Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в Гомельской области на границе Белоруссии и Украины.


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