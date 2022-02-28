Вице-премьер Матевосян принял посла Литвы в Армении

Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Ингу Станите-Толочкиене.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Амбарцумяна, вице-премьер высоко оценил налаженное тесное сотрудничество с Литвой в различных областях, в то же время подчеркнув, что практически во всех направлениях имеется значительный неиспользованный потенциал. В этом контексте была подчеркнута необходимость развития сотрудничества с Литвой в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

В ходе встречи были затронуты вопросы работы армяно-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также представляющие взаимный интерес другие вопросы.