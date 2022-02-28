Народ Нагорного Карабаха не должен подвергаться дискриминации: речь Мирзояна на заседании Совета ООН по правам человека

Народ Нагорного Карабаха не должен подвергаться дискриминации из-за его происхождения, языка, религии, политических или иных взглядов, национального происхождения или иного статуса. Как сообщает Арменпресс, об этом в рамках заседания высокого уровня Совета ООН по правам человека в Женеве заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Ниже приводим неофициальный перевод выступления главы МИД Армении:

«Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Большая честь для меня приветствовать Вас, г-н заместитель председателя, на посту председателя этой сессии Совета.

Совет по правам человека является одним из ключевых достижений многосторонней дипломатии, поскольку он обеспечивает незаменимую платформу для поддержания и развития диалога по правам человека независимо от различных международных и региональных кризисов. Этот Совет призван защищать всех и каждого во все времена. Здесь речь идет о неотъемлемом достоинстве человека. При таком большом количестве существующих и возникающих кризисов во всем мире права людей в условиях конфликтов должны находиться в центре особого внимания Совета по правам человека и его специальных процедур.

Именно с этим видением и целями Армения вступила в третий год своего полноправного членства в Совете. Я считаю, что мы смогли зарекомендовать себя как заслуживающий доверия и надежный партнер в реагировании и решении отдаленных тематических вопросов и критических страновых ситуаций. Мы преисполнены решимости продолжать вносить свой вклад самым конструктивным и позитивным образом.

В этом контексте я рад сообщить, что Армения намерена на этой сессии Совета снова внести проект резолюции о предотвращении геноцида. Это тема, которую Армения отстаивает на протяжении многих лет. Наша команда в Женеве собирается организовать прозрачный процесс консультаций со всеми заинтересованными государствами и другими заинтересованными сторонами.

После трудностей и политического кризиса вследствие развязанной Азербайджаном 44-дневной войны были проведены досрочные парламентские выборы, на которых народ Армении подтвердил свою приверженность ценностям демократии и прав человека. Международные наблюдатели за досрочными парламентскими выборами оценили, что они прошли в соответствии с обязательствами в области прав человека и демократическими стандартами. Совсем недавно в Индексе демократии за этот год, опубликованном Economist Intelligence Unit, Армения заняла первое место в регионе по таким показателям, как избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, политическая культура и гражданские свободы.

Господин вице-председатель,

В этом году исполняется 30 лет со дня членства Армении в ООН. Я подтверждаю непоколебимую приверженность моей страны принципам многосторонности, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и нашу полную приверженность целям и принципам Устава ООН.

Не случайно в первой строке Устава Организации Объединенных Наций говорится о «мы, народы» как об источнике ее легитимности. Люди и их права должны стоять во главе и в центре всего, что делает Организация Объединенных Наций в целом. Право на самоопределение было одной из главных целей Организации Объединенных Наций, и применение силы против этого права может спровоцировать целую цепь нарушений прав человека, включая массовые зверства и этнические чистки. Это то, что мы наблюдаем во время и после войны, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха в 2020 году.

ООН и ее органы наделены универсальным мандатом на безусловный, беспрепятственный, беспрепятственный доступ к нуждающимся людям, где бы они ни находились и при любых обстоятельствах. Мы призываем международное сообщество взять на себя ответственность за обеспечение безусловного доступа ко всей территории Нагорного Карабаха.

Мандатарии специальных процедур ООН направили Азербайджану несколько обращений, в которых поднимались вопросы, касающиеся использования наемников, применения внесудебных казней, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, уничтожения религиозного и культурного наследия в контексте нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан отказался дать надлежащий ответ и фактически вообще не ответил на последние сообщения, просто бросая вызов механизму ООН по правам человека.

Безнаказанность приводит к новым нарушениям. Помимо Нагорного Карабаха, Азербайджан продолжает свою политику нарушения прав человека и сейчас на приграничных территориях Республики Армения, где гражданское население страдает от постоянных провокационных действий вооруженных сил Азербайджана. Эта агрессивная политика сопровождается открытыми нарушениями международного гуманитарного права. После 16 месяцев режима прекращения огня Азербайджан продолжает удерживать 38 армянских военнопленных, в том числе гражданских лиц, а судьба сотен пропавших без вести остается невыясненной, десятки случаев насильственных исчезновений остаются нераскрытыми.

Господин вице-председатель,

Нельзя забывать о бедственном положении людей, к которым ООН не имеет доступа. Народ Нагорного Карабаха не должен подвергаться дискриминации из-за его происхождения, языка, религии, политических или иных взглядов, национального происхождения или иного статуса. Мы стремимся к безопасному, достойному и добровольному возвращению армян в дома своих предков во всех частях Нагорного Карабаха.

Срочные меры, выдвинутые Международным судом ООН 7 декабря 2021 года, предписывающие Азербайджану прекратить расистскую и дискриминационную политику в отношении армян, включая уничтожение и вандализм в отношении армянского культурного наследия, должны быть безоговорочно выполнены. Эти меры служат доказательством антиармянской политики Азербайджана, в том числе его воинственной риторики, лишения людей средств к существованию, постоянного террора армянского населения и угроз применения новой силы.

Только безотлагательно решая эти вопросы, мы сможем обеспечить стабильность, мир, справедливость и защиту всеобщих прав человека в нашем регионе.

Спасибо».