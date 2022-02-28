Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран

Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении федерального агентства.

Ограничение было введено в ответ на закрытие воздушного пространства для российских самолетов после начала 24 февраля операции России на Украине.

«В качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов <...> введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что полеты перевозчиков из этих стран теперь могут выполняться только после получения специального разрешения Росавиации или МИД России.