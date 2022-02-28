Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-02-22

ЕРЕВАН, 28 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 февраля, курс доллара США вырос на 1.80 драмa и составил 483.92 драм. Курс евро вырос на 1.91 драмa и составил 540.97 драм. Курс российского рубля сократился на 0.99 драмa и составил 4.79 драм. Курс британского фунта вырос на 2.31 драмa и составил 647.29 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 689.20 драмa и составила 29324.45 драм. Цена серебра сократилась на 15.73 драмa и составила 376.67 драм. Цена платины сократилась на 651.97 драмa и составила 16414.1 драм.