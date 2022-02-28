Азиатские индексы выросли - 28-02-22

ТОКИО, 28 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.19% и составил 26526.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.57% и составил 1886.93 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.32% и составил 3462.31 пункта, а HANG SENG снизился на 0.24% и составил 22713.02 пункта.