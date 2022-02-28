Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 2 465

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 465. Скончались 25 человек.

Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 605 472 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 12 840 человек, а с начала пандемии – 1 504 161. Скончались 16 163.

За сутки сделано 14 138 тестов, в том числе 7 910 на антиген и 6 228 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 17,44%, за последние 14 дней – 26,54%, за последние семь дней – 22,06%.

К этому времени сделано 2 816 627 прививок, в том числе за последние сутки 387.

В карантине в данное время находятся 4 человека, в стационарах – 4 595, в ковид-гостиницах – 417.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.