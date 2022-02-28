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Поездку Лаврова в Женеву отменили из-за блокирования авиамаршрута странами ЕС

Поездку Лаврова в Женеву отменили из-за блокирования авиамаршрута странами ЕС

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Женеву для участия в сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению отменен из-за запрета со стороны ряда государств Евросоюза на пролет его самолета в их воздушном пространстве. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил дипломатический источник.

"Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции", - пояснил источник.


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