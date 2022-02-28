Председатель фракции “Гражданский договор” принял специального посланника Канады в Европе и ЕС Стефана Диона
17:15, 28 Февраль, 2022
Председатель фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян 28 февраля принял специального посланника Канады в Европе и Евросоюзе Стефана Диона.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, собеседники обсудили процесс демократических реформ в Армении и в этом контексте перспективы армяно-канадского сотрудничества.
Особое внимание уделено парламентской дипломатии и сотрудничеству двух стран на международной арене.
Обсуждены возможности развития институционального потенциала НС.
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