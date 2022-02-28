Председатель фракции “Гражданский договор” принял специального посланника Канады в Европе и ЕС Стефана Диона

Председатель фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян 28 февраля принял специального посланника Канады в Европе и Евросоюзе Стефана Диона.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, собеседники обсудили процесс демократических реформ в Армении и в этом контексте перспективы армяно-канадского сотрудничества.

Особое внимание уделено парламентской дипломатии и сотрудничеству двух стран на международной арене.

Обсуждены возможности развития институционального потенциала НС.