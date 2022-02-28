Аналитик из США прогнозирует для России иранский сценарий санкций

Беспрецедентный масштаб санкций, введенных западными странами в отношении России из-за Украины, окажет влияние на мировую экономику и может привести к дальнейшей эскалации со стороны Москвы, считает американский санкционный эксперт Джулия Фридлендер.

"Я опасаюсь последствий разрушения российской экономики для глобальной монетарной и макроэкономической стабильности", - заявила она The Wall Street Journal.

США и ЕС запретили продажу России ключевых технологий, ввели новые санкции в отношении российского долга, а также ряда крупных банков, отключив их от международной системы SWIFT. Евросоюз также ввел санкции против Банка России, заморозив его активы за рубежом, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Это уже привело к падению курса российского рубля и мировых фондовых рынков.

Говоря о вероятном масштабе дальнейших санкций, Фридлендер, которая была советником Управления по финансовому мониторингу и противодействию терроризму при Минфине США в период президентства Барака Обамы и Дональда Трампа, отмечает, что "это будет 10 из 10".

"Мы движемся к иранскому санкционному сценарию, это произойдет за несколько дней со страной из числа G20, являющейся крупным экспортером нефти и газа. Это беспрецедентно", - заявила она.

Одним из рисков, по словам Фридлендер, является то, что Россия продолжит эскалировать ситуацию и в ответ сократит экспорт энергоносителей, пшеницы и других видов сырья.

По ее словам, Запад действовал так быстро, что может оставить российскую экономику без почвы под ногами в ближайшие дни.