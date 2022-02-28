Вице-премьер Республики Армения обсудил с послом Франции в РА вопросы развития сотрудничества между общинами

28 февраля вице-премьер Амбарцум Матевосян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, Амбарцум Матевосян приветствовал посла, поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений, выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за личный вклад в дело возвращения 8 армянских военнопленных из Азербайджана, за содействие народа Франции во время 44-дневной войны и после нее. Амбарцум Матевосян также подчеркнул роль Франции в решении вопроса о статусе Нагорного Карабаха в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи собеседники коснулись направлений сотрудничества в сфере экономики, в частности, реализации пятилетней Дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества, подписанной в прошлом году, а также возможности открытия представительства Французского агентства развития в Армении.

Стороны обсудили вопрос привлечения французских инвестиций в экономику Армении, а также программы развития сотрудничества между общинами Армении и Франции, коснувшись необходимости представления программ и потребностей регионов Армении на мероприятии, которое пройдет в июне в Лионе.

Анн Луйо поблагодарила вице-премьера за прием, подчеркнув, что за последние 30 лет была проделана большая совместная работа, и в ближайшие годы, особенно в рамках Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС, дел будет больше.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.