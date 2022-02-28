Премьер Японии объявил, что введет санкции против ЦБ РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник заявил, что Токио введет санкции против Центробанка России. Как передает Арменпресс, об этом сообщают японские и западные СМИ.

Он пояснил, что Япония ограничит транзакции с участием ЦБ РФ.

Кроме того, по словам премьера, Токио введет санкции против ряда юрлиц и физлиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко.

Кисида добавил, что Япония приняла решение ограничить экспорт в Белоруссию.

Японские СМИ отмечают, что это решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Ранее Кисида заявил, что Япония присоединится к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT.