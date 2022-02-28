Премьер Японии объявил, что введет санкции против ЦБ РФ
16:25, 28 Февраль, 2022
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник заявил, что Токио введет санкции против Центробанка России. Как передает Арменпресс, об этом сообщают японские и западные СМИ.
Он пояснил, что Япония ограничит транзакции с участием ЦБ РФ.
Кроме того, по словам премьера, Токио введет санкции против ряда юрлиц и физлиц Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко.
Кисида добавил, что Япония приняла решение ограничить экспорт в Белоруссию.
Японские СМИ отмечают, что это решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.
Ранее Кисида заявил, что Япония присоединится к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT.
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