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Генсек НАТО посетит Польшу с рабочим визитом 1 марта

Генсек НАТО посетит Польшу с рабочим визитом 1 марта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник посетит Польшу с рабочим визитом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в понедельник глава канцелярии польского лидера Анджея Дуды Павел Шрот.

Программа визита будет обнародована в течение дня.


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