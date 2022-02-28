Генсек НАТО посетит Польшу с рабочим визитом 1 марта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник посетит Польшу с рабочим визитом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в понедельник глава канцелярии польского лидера Анджея Дуды Павел Шрот.

Программа визита будет обнародована в течение дня.