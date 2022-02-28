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За прошедший год в Арцахе родилось 1 541 детей

За прошедший год в Арцахе родилось 1 541 детей

В Республике Арцах в 2021 году родилось 1 541 детей: 779  мальчиков и 762 девочки.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха, отмечая, что 1 463 детей родились в медучреждениях Арцаха, 78 - в Армении.

В течение года в Арцахе было зарегистрировано 22 рождения двойняшек.

Путем экстракорпорального оплодотворения родились 3 мальчика.


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