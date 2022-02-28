Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 28 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Елисейском дворце для обсуждения экономического суверенитета Европы в связи с ситуацией на Украине. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник со ссылкой на дворец сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его сведениям, рабочий ужин пройдет совместно с представителями европейских промышленников. В рамках встречи стороны поднимут "вопросы европейского экономического суверенитета, в том числе с учетом событий на Украине".

Перед этим Макрон проведет заседание Совета обороны и национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине, а затем обсудит этот же вопрос с премьер-министром Франции Жаном Кастексом. В 15:00 (17:00 мск) президент Франции примет свою грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили. Они рассмотрят вопрос стабильности в регионе в сложившейся обстановке.

В 17:30 (19:30 мск) Макрон примет участие в видеоконференции с коллегами по ЕС и НАТО, в рамках которой будет обсуждаться укрепление сотрудничества между странами в связи с событиями на Украине. В администрации французского лидера не исключают, что Олаф Шольц и Урсула Фон дер Ляйен подключатся к видеоконференции прямо из Елисейского дворца.