Обязанности начальника Генштаба ВС Армении будет исполнять генерал-лейтенант Камо Кочунц
15:34, 28 Փետրվար, 2022
Обязанности начальника Генштаба ВС Армении временно будет исполнять первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Камо Кочунц. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.
24 февраля Артак Давтян был освобожден от должности начальника Генштаба.
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