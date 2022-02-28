Обязанности начальника Генштаба ВС Армении будет исполнять генерал-лейтенант Камо Кочунц

15:34, 28 Փետրվար, 2022

Обязанности начальника Генштаба ВС Армении временно будет исполнять первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Камо Кочунц. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

24 февраля Артак Давтян был освобожден от должности начальника Генштаба.